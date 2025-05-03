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Форвард «Локомотива» Николаев высказался о победе над «Салаватом» в четвёртом матче

Форвард «Локомотива» Николаев высказался о победе над «Салаватом» в четвёртом матче
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Нападающий «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе над «Салаватом» (3:0, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Тесанов, Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

«Только положительные эмоции от победы, но стараемся не зацикливаться на этом. В плей-офф нужно выигрывать четыре игры, поэтому готовимся к следующему матчу. В чём секрет успеха? Я думаю, что мы правильно сыграли по тренерской установке. Лимитировали время с шайбой, пространство. Старались быть постоянно над ними – это сыграло ключевую роль.

Чего ждать от «Салавата Юлаева» в следующем матче? Если честно, мы просто фокусируемся на своей игре, деталях, моментах, стараемся гнуть свою линию. Наша тройка зарешала? Стараемся друг под друга постоянно открываться, постоянно страховать – только командная работа. У нас очень классный, сплочённый коллектив, в котором каждый парень готов выходить с любым и биться до конца, биться за каждого», — приводит слова Николаева официальный сайт КХЛ.

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