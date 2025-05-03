Главный тренер «Сент-Луиса» высказался о предстоящем седьмом матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери высказался о предстоящем седьмом матче с «Виннипег Джетс» в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мы в седьмом матче плей-офф. Это то, о чём мечтает каждый – и в организации, и в раздевалке. Вот он, этот момент. Когда ты играешь в подвале дома, в уличный хоккей с братом или лучшим другом – ты ведь не представляешь себе победу в первом матче. Все воображают седьмой, овертайм, и что именно ты решаешь исход. Это шанс, который мы заслужили, и теперь мы должны его использовать», – цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Матч между командами состоится в ночь с 4 на 5 мая и начнётся в 2:00 по московскому времени.