Сборная Украины не смогла попасть в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 3 мая, состоялся матч 5-го тура дивизиона 1А между сборными Великобритании и Польши. Встреча завершилась с результатом 3:0 в пользу британцев. Таким образом, команда Украины не попала в число команд, которые квалифицировались в элитный дивизион чемпионата мира и сыграют на основном мировом первенстве в 2026 году.

Ранее украинская сборная проиграла команде Японии со счётом 2:3, а в другом матче национальная команда Италии обыграла Румынию со счётом 7:1.

По итогам этих встреч Великобритания возглавила группу с 12 очками, Италия расположилась на второй строчке с 10 очками. Украина осталась на третьем месте, набрав девять очков. Напомним, путёвки в элитный дивизион получают сборные, занявшие первые два места. На чемпионате мира 2026 года сыграют Великобритания и Италия.