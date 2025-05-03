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«Калгари» и Мэтт Коронато продлили контракт на семь лет с кэпхитом в $ 6,5 млн

«Калгари» и Мэтт Коронато продлили контракт на семь лет с кэпхитом в $ 6,5 млн
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«Калгари Флэймз» на своём официальном сайте объявил о подписании семилетнего соглашения с нападающим Мэттом Коронато с кэпхитом $ 6,5 млн.

22-летний форвард был выбран «Флэймз» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года под 13-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых заработал 56 (27+29) очков. Хоккеист занял третье место в команде по очкам и по голам, уступив только Назему Кадри и Джонатану Юбердо.

Также Коронато был включён в состав сборной США на чемпионат мира 2025 года, однако был вынужден отказаться от участия в турнире после результатов МРТ в качестве превентивной меры.

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