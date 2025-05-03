Нападающий «Сан-Хосе» Вильям Эклунд получил серьёзный порез в матче Евротура

Сегодня, 3 мая, состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 4:2. В этой встрече форвард команды Швеции Вильям Эклунд получил жуткую травму. В столкновении у борта с чешским хоккеистом Филипом Хронеком шведу лезвием конька попало в незащищенное место на запястье. Эклунд незамедлительно покинул лёд, держась за руку и корчась от боли.

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Вильяму Эклунду 22 года. Он выступает за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.

Следующий матч в рамках турнира команда Швеции проведёт с Финляндией в воскресенье, 4 мая.