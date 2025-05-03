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Нападающий «Сан-Хосе» Вильям Эклунд получил серьёзный порез в матче Евротура

Нападающий «Сан-Хосе» Вильям Эклунд получил серьёзный порез в матче Евротура
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Сегодня, 3 мая, состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 4:2. В этой встрече форвард команды Швеции Вильям Эклунд получил жуткую травму. В столкновении у борта с чешским хоккеистом Филипом Хронеком шведу лезвием конька попало в незащищенное место на запястье. Эклунд незамедлительно покинул лёд, держась за руку и корчась от боли.

Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швеция
0:1 Карлссон (Зибанеджад, Андерссон) – 01:53 (pp)     1:1 Коштялек (Пирохта, Шпачек) – 28:33     1:2 Зибанеджад (Андерссон, Карлссон) – 29:14 (pp)     1:3 Андерссон (Карлссон) – 34:39 (pp)     2:3 Клапка (Лауко, Коваржчик) – 37:30 (pp)     2:4 Лундестрём (Эдвинссон) – 58:27    

Права на видео принадлежат IIHF.

Вильяму Эклунду 22 года. Он выступает за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.

Следующий матч в рамках турнира команда Швеции проведёт с Финляндией в воскресенье, 4 мая.

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