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Голкипер «Тампы» Василевский: искренне жаль наших болельщиков — они заслуживают большего

Голкипер «Тампы» Василевский: искренне жаль наших болельщиков — они заслуживают большего
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заявил, что болельщики не заслужили раннего вылета команды в первом раунде Кубка Стэнли. Напомним, «молнии» проиграли «пантерам» в серии Кубка Стэнли со счётом 1-4.

«Когда выходишь на старт серии дома и сразу получаешь шесть шайб в свои ворота… Какое у нас вообще соотношение домашних побед и поражений за последние 10 матчей? Кажется, выиграли всего один или два? Просто хочется спросить: «Что за фигня вообще происходит?» Мне искренне жаль наших болельщиков — они заслуживают намного большего», — цитирует Василевского журналист Эдуардо Энчина в соцсети X (ранее Twitter).

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