Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 3 мая 2025 года

Сегодня, 3 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 3 мая:

«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 0:3 (1-3).

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая и третья игры остались за «Локомотивом» (2:1 и 4:2).

Следующие игры между командами в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.