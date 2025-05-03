Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 3 мая 2025 года

Сегодня, 3 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 3 мая:
«Югра» — «Химик» — 6:3.
Четвёртая встреча серии между командами пройдёт 5 мая в Ханты-Мансийске.
Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-СПб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» — 2-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.