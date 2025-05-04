Сборная США в овертайме обыграла Словакию в матче за третье место юношеского ЧМ-2025

Завершился матч за третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею, в котором встречались сборные США и Словакии до 18 лет. Команды играли на стадионе «Комерика-центр» во Фриско (США). Сборная США одержала победу со счётом 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0).

В составе американцев отличились Блэйк Фиддлер, Якоб Квасницка, Коул МакКинни и Бен Кеван. За Словакию забили Михал Сврчек (дважды) и Ян Хован.

В финале сыграют сборные Канады и Швеции. Встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало игры — в 3:00 по московскому времени. Ранее в 1/2 финала американцы уступили шведам со счётом 3:4, а словаки проиграли канадцам — 0:4.