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Сборная США в овертайме обыграла Словакию в матче за третье место юношеского ЧМ-2025

Сборная США в овертайме обыграла Словакию в матче за третье место юношеского ЧМ-2025
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Завершился матч за третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею, в котором встречались сборные США и Словакии до 18 лет. Команды играли на стадионе «Комерика-центр» во Фриско (США). Сборная США одержала победу со счётом 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0).

U18 ЧМ-2025 . За 3-е место
03 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
США U18
Окончен
4 : 3
ОТ
Словакия U18
1:0 Фиддлер (Барнетт, Мур) – 11:53 (5x5)     1:1 Сврчек (Хован, Радивоевич) – 35:38 (5x5)     1:2 Сврчек (Казда, Хован) – 37:29 (5x5)     2:2 Квасницка (Мур) – 41:13 (5x5)     3:2 МакКинни (Мур, Бракко) – 52:34 (5x4)     3:3 Хован (Лисы, Казда) – 53:13 (5x5)     4:3 Кеван (Берчайлд, Линдберг) – 65:37 (5x5)    

В составе американцев отличились Блэйк Фиддлер, Якоб Квасницка, Коул МакКинни и Бен Кеван. За Словакию забили Михал Сврчек (дважды) и Ян Хован.

В финале сыграют сборные Канады и Швеции. Встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало игры — в 3:00 по московскому времени. Ранее в 1/2 финала американцы уступили шведам со счётом 3:4, а словаки проиграли канадцам — 0:4.

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