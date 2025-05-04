Игроки «Вашингтона» разыграли новичка команды, использовав фирменный стиль Овечкина

Новичка «Вашингтон Кэпиталз» американского форварда Райана Леонарда разыграли партнёры по команде.

Во время утренней субботней тренировки нападающий вышел на лёд в коньках с ярко-жёлтыми шнурками, как у российского форварда Александра Овечкина. Столичный клуб выложил ролик с кадрами тренировки, где Леонард в жёлтых шнурках.

«Они просто поставили мои коньки в шкафчике наоборот, чтобы я не увидел шнурки. Парни просто смеялись. Овечкин сказал, что у меня сегодня был хороший день», — приводит слова Леонарда Russian Machine Never Breaks.

Этот розыгрыш с жёлтыми шнурками — почти уже традиция в «Кэпиталз», тянется минимум с 2019 года. Обычно «жертвами» становятся молодые игроки, чаще всего россияне. Жёлтые шнурки на тренировках уже «примеряли» Александр Алексеев и Иван Мирошниченко — оба во время лагерей развития.