«Тройка с Овечкиным пока не трогается». Карбери – о Протасе в четвёртом звене

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему поместил белорусского форварда Алексея Протаса в четвёртое звено.

«Причин для этого несколько. Во-первых, Антони Бовилье отлично играет с Диланом Строумом и Александром Овечкиным, так что эта тройка пока не трогается. А играть с Даудом — это вообще облегчённый вход в состав. Дауд — понятный центрфорвард, с ним легко взаимодействовать. А Протас универсален — может играть внизу, в меньшинстве. Так что, увидев себя в четвёртом звене, он сразу понимает: «Вот мои задачи на матч». И их он выполняет на высоком уровне.

И мне кажется, их звено хорошо провело матч — было несколько продуктивных смен в зоне атаки, хорошие моменты. Думаю, это вообще была самая продуктивная игра звена Дауда за всю серию — если смотреть на аналитику. Хорошее возвращение для Протаса, и надеюсь, он будет только прибавлять, адаптируясь к плей-офф всё сильнее», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Протас вернулся на лёд после травму в пятом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (4:1, 4-1). Форвард пропустил 10 последних игр из-за пореза коньком на левой ноге. До травмы большую часть сезона Протас провёл во втором звене.