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Овечкин отреагировал на розыгрыш американского нападающего игроками «Вашингтона»

Овечкин отреагировал на розыгрыш американского нападающего игроками «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на розыгрыш новичка клуба американского форварда Райана Леонарда на тренировке. Во время утренней субботней тренировки Леонард вышел на лёд в коньках с ярко-жёлтыми шнурками, как у российского нападающего.

«Выглядит круто», — сказал Овечкин Леонарду на видео, которое опубликовано на официальной странице «Вашингтона» в социальной сети X.

Напомним, «Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). Во втором раунде Кубка Стэнли столичный клуб встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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