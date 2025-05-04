Овечкин отреагировал на розыгрыш американского нападающего игроками «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на розыгрыш новичка клуба американского форварда Райана Леонарда на тренировке. Во время утренней субботней тренировки Леонард вышел на лёд в коньках с ярко-жёлтыми шнурками, как у российского нападающего.

«Выглядит круто», — сказал Овечкин Леонарду на видео, которое опубликовано на официальной странице «Вашингтона» в социальной сети X.

Напомним, «Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). Во втором раунде Кубка Стэнли столичный клуб встретится с «Каролиной Харрикейнз».