Карбери рассказал о подготовке «Вашингтона» к серии с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о подготовке ко второму раунде Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Я всегда думаю, что паузу можно использовать в свою пользу — убедиться, что ты хорошо отдохнул, восстановился и готов снова выкладываться на полную. На этом и сосредоточен наш фокус: использовать выходные с умом и быть в тонусе к первому матчу», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).