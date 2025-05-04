Стала известна дата первого матча между «Вашингтоном» и «Каролиной» в Кубке Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что второй раунд плей-офф Кубка Стэнли 2025 года начнётся в понедельник, 5 мая, в Торонто. В этот день состоится первый матч серии между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мейпл Лифс».

Кроме того, лига объявила, что первый матч серии второго раунда между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» состоится во вторник, 6 мая, в Вашингтоне.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».