Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна дата первого матча между «Вашингтоном» и «Каролиной» в Кубке Стэнли

Стала известна дата первого матча между «Вашингтоном» и «Каролиной» в Кубке Стэнли
Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что второй раунд плей-офф Кубка Стэнли 2025 года начнётся в понедельник, 5 мая, в Торонто. В этот день состоится первый матч серии между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мейпл Лифс».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, лига объявила, что первый матч серии второго раунда между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» состоится во вторник, 6 мая, в Вашингтоне.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

Материалы по теме
«Овечкин — лучший из всех, кто когда-либо будет». Крик души хоккеиста «Вашингтона»
«Овечкин — лучший из всех, кто когда-либо будет». Крик души хоккеиста «Вашингтона»
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android