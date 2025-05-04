«Даллас» победил «Колорадо» в 7-м матче серии, отыгравшись с 0:2. У Рантанена — хет-трик

Сегодня, утром 4 мая, в американском Далласе завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли.
В составе победителей хет-трик оформил финский нападающий Микко Рантанен. Также на его счету результативная передача. Ещё одну шайбу забросил Уайатт Джонстон. Защитник Илья Любушкин отметился ассистом. Форвард Евгений Дадонов остался без очков.
У гостей голы забивали канадские игроки Джош Мэнсон и Натан Маккиннон, отличившийся с передачи россиянина Валерия Ничушкина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, «Даллас» в следующем раунде встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».
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