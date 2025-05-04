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Канада — Швеция, результат матча 4 мая 2025, счёт 7:0, финал юношеского чемпионата мира 2025

Сборная Канады стала победителем юношеского ЧМ-2025, в финале разгромив Швецию
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Завершился финальный матч на юношеском чемпионате мира по хоккею, в котором встречались сборные Канады и национальной команды Швеции до 18 лет. Команды играли на стадионе «Комерика-центр» во Фриско (США). Сборная Канады одержала сокрушительную победу со счётом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

U18 ЧМ-2025 . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U18
Окончен
7 : 0
Швеция U18
1:0 Вильнёв – 04:06 (5x5)     2:0 Мартин (Решни, Бошесн) – 12:31 (5x5)     3:0 Смит (Кацин) – 24:56 (5x5)     4:0 Цата (Киндел) – 29:35 (5x5)     5:0 Мартин (Несбитт, Верхофф) – 32:54 (5x5)     6:0 Кутс (Хопкинс, Шмидт) – 41:12 (5x5)     7:0 Несбитт (Киндел, Хуанг) – 52:33 (5x4)    

В составе Канады заброшенными шайбами отличились Ксавье Вильнёв, Брэди Мартин (дубль), Джексон Смит, Итан Цата, Брэйден Кутс и Джек Несбитт (1+1).

Таким образом, канадская национальная команда стала победителем юношеского чемпионата мира 2025 года. Шведская сборная заняла второе место. На третьей строчке США, которые в матче за бронзу в овертайме переиграли Словакию со счётом 4:3.

Для канадцев эта победа стала шестой в истории турнира. «Кленовые листья» располагаются на втором месте по этому показателю. Рекордсменом по количеству титулов юношеского ЧМ является сборная США (11).

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