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Экс-хоккеист Рылов ответил на вопрос о фаворите Кубка Гагарина

Экс-хоккеист Рылов ответил на вопрос о фаворите Кубка Гагарина
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Экс-защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов, недавно завершивший карьеру, высказался о главным фаворитах проходящего Кубка Гагарина.

– Кто из полуфиналистов больше всего убеждает вас своей игрой?
– Все четыре команды более-менее ровные. Все претендуют на Кубок, не зря же они вышли в полуфинал. Я бы не стал никого списывать.

– Фаворита пока не выделите? Ни «Локомотив», ни «Трактор»?
– Нет, не буду никого пока выделять. Опять же, команды ровные, со своими сильными сторонами, слабыми, у всех есть свои козыри. И шансы взять Кубок, плей-офф идёт очень интересным и непредсказуемым образом, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в первом раунде турнир уже покинули ЦСКА и СКА.

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