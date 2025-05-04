Экс-хоккеист Рылов ответил на вопрос о фаворите Кубка Гагарина

Экс-защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов, недавно завершивший карьеру, высказался о главным фаворитах проходящего Кубка Гагарина.

– Кто из полуфиналистов больше всего убеждает вас своей игрой?

– Все четыре команды более-менее ровные. Все претендуют на Кубок, не зря же они вышли в полуфинал. Я бы не стал никого списывать.

– Фаворита пока не выделите? Ни «Локомотив», ни «Трактор»?

– Нет, не буду никого пока выделять. Опять же, команды ровные, со своими сильными сторонами, слабыми, у всех есть свои козыри. И шансы взять Кубок, плей-офф идёт очень интересным и непредсказуемым образом, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в первом раунде турнир уже покинули ЦСКА и СКА.

Все победители Кубка Гагарина