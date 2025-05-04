Рылов – об удалении на Лямкине: Казань прошла дальше – значит была сильнее

Экс-хоккеист Яков Рылов прокомментировал эпизод, случившейся во втором овертайме седьмого матча серии первого раунда между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», который привёл к удалению в составе команды из Екатеринбурга и пропущенной решающей шайбе.

– Из тех команд, которые уже вылетели, кого больше всего было жаль? Кто впечатлил своей игрой, но немного не хватило для успеха?

– «Автомобилист» жаль, что проиграл в седьмом матче, вылетели очень обидным образом. Но и Казань хорошо играла. Я думаю, что Казань, может, даже чуть увереннее смотрелась бы сейчас в полуфинале чем «Динамо». Очень хорошая была серия между «Динамо» и «Ак Барсом», смотрел с удовольствием.

– Видели седьмой матч «Автомобилиста» и «Ак Барса»?

– Конечно, я смотрел почти все матчи той серии. Второй овертайм, обидный гол…

– Он вызвал обширные споры, из-за удаления на Никите Лямкине. На ваш взгляд, в том эпизоде была судейская ошибка? До сих пор момент вызывает споры.

– Об этом сейчас уже бессмысленно говорить. Что случилось то случилось. Сам гол был нелепый, курьёзный достаточно, это скорее обидно. Но Казань прошла дальше – значит была сильнее. Всё по делу, это хоккей, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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