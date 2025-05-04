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Экс-хоккеист Рылов высказался о раннем вылете ЦСКА и СКА из Кубка Гагарина

Экс-хоккеист Рылов высказался о раннем вылете ЦСКА и СКА из Кубка Гагарина
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Бывший хоккеист Яков Рылов прокомментировал ранний вылет хоккейных ЦСКА и СКА из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Вылет СКА и ЦСКА в первом раунде – это сенсация или закономерность, учитывая нестабильную игру армейских клубов в регулярном чемпионате?
– Сложно сказать о закономерности, всё-таки это большие команды с амбициями, ставили для себя большие задачи. Но это плей-офф, в следующий раунд выходит лучшая команда. Значит так должно было случиться, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, СКА вылетел в серии от московского «Динамо», а ЦСКА — от «Динамо» из Минска.

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