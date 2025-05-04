Микко Рантанен отреагировал на хет-трик в ворота «Колорадо» в решающем матче серии

Сегодня, утром 4 мая, в американском Далласе завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал финский форвард хозяев Микко Рантанен и отреагировал на данное событие.

«Они мои братья. Я до сих пор люблю каждого из них. Это было волнительно», — сказал финский нападающий в послематчевом интервью.

Рантанен выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

Напомним, «Даллас» в следующем раунде встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».

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