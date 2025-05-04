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Микко Рантанен отреагировал на хет-трик в ворота «Колорадо» в решающем матче серии

Микко Рантанен отреагировал на хет-трик в ворота «Колорадо» в решающем матче серии
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Сегодня, утром 4 мая, в американском Далласе завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал финский форвард хозяев Микко Рантанен и отреагировал на данное событие.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Они мои братья. Я до сих пор люблю каждого из них. Это было волнительно», — сказал финский нападающий в послематчевом интервью.

Рантанен выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

Напомним, «Даллас» в следующем раунде встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».

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