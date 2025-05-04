Рантанен — автор уникального достижения Кубка Стэнли. Ранее такое не делал никто в истории

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал финский форвард хозяев Микко Рантанен, установив уникальное достижение.

Микко стал первым игроком за всю многолетнюю историю Кубка Стэнли, которому удалось оформить хет-трик в третьем периоде седьмой игры.

Рантанен выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

Напомним, сегодня все три шайбы Рантанена была заброшены за отрезок времени в 12 минут. До третьего периода гости вели со счётом 2:0.

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