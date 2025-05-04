Рантанен — автор уникального достижения Кубка Стэнли. Ранее такое не делал никто в истории
Поделиться
Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал финский форвард хозяев Микко Рантанен, установив уникальное достижение.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh) 0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31 1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49 2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp) 3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp) 4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57
Микко стал первым игроком за всю многолетнюю историю Кубка Стэнли, которому удалось оформить хет-трик в третьем периоде седьмой игры.
Рантанен выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.
Напомним, сегодня все три шайбы Рантанена была заброшены за отрезок времени в 12 минут. До третьего периода гости вели со счётом 2:0.
Семья Родригеса оригинально вынесла ему Кубок Стэнли
Комментарии
- 4 мая 2025
-
07:30
-
07:24
-
07:02
-
06:38
-
06:28
-
05:55
-
05:51
-
05:47
-
05:39
-
03:22
-
03:00
-
02:48
-
02:03
-
01:40
-
01:10
- 3 мая 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
22:54
-
22:36
-
22:21
-
21:54
-
21:39
-
21:03
-
20:36
-
20:12
-
19:51
-
19:31
-
19:18
-
18:45
-
18:18
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:51