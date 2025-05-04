Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рантанен — автор уникального достижения Кубка Стэнли. Ранее такое не делал никто в истории

Рантанен — автор уникального достижения Кубка Стэнли. Ранее такое не делал никто в истории
Комментарии

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал финский форвард хозяев Микко Рантанен, установив уникальное достижение.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

Микко стал первым игроком за всю многолетнюю историю Кубка Стэнли, которому удалось оформить хет-трик в третьем периоде седьмой игры.

Рантанен выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

Напомним, сегодня все три шайбы Рантанена была заброшены за отрезок времени в 12 минут. До третьего периода гости вели со счётом 2:0.

Семья Родригеса оригинально вынесла ему Кубок Стэнли

Материалы по теме
Микко Рантанен отреагировал на хет-трик в ворота «Колорадо» в решающем матче серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android