Рантанен установил рекорд результативности XXI века среди крайних нападающих Кубка Стэнли

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика и ассиста стал финский форвард хозяев Микко Рантанен, установив новый рекорд XXI века в плей-офф.

В трёх последних играх плей-офф Рантанен набрал 11 очков (5 голов + 6 ассистов) и стал самым результативным крайним нападающим Кубка Стэнли в нынешнем тысячелетии на отрезке в три матча. Также этот показатель — второй в истории. Лишь Рик Миддлтон из «Бостон Брюинз» в 1983 году набирал больше очков — 12.

Напомним, Микко стал первым игроком за всю многолетнюю историю Кубка Стэнли, которому удалось оформить хет-трик в третьем периоде седьмой игры.

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