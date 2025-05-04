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Рантанен установил рекорд результативности XXI века среди крайних нападающих Кубка Стэнли

Рантанен установил рекорд результативности XXI века среди крайних нападающих Кубка Стэнли
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Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика и ассиста стал финский форвард хозяев Микко Рантанен, установив новый рекорд XXI века в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

В трёх последних играх плей-офф Рантанен набрал 11 очков (5 голов + 6 ассистов) и стал самым результативным крайним нападающим Кубка Стэнли в нынешнем тысячелетии на отрезке в три матча. Также этот показатель — второй в истории. Лишь Рик Миддлтон из «Бостон Брюинз» в 1983 году набирал больше очков — 12.

Напомним, Микко стал первым игроком за всю многолетнюю историю Кубка Стэнли, которому удалось оформить хет-трик в третьем периоде седьмой игры.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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