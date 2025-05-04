Тренер «Далласа» установил уникальное достижение в истории трёх видов спорта Америки

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после победы своей команды в семиматчевой серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Колорадо Эвеланш» (4-3) установил уникальное достижении в истории трёх видов спорта Северной Америки. Об этом сообщает портал NHL Coaches Association.

По информации источника, Дебур теперь является рекордсменом по количеству побед в седьмых играх среди главных тренеров или менеджеров за всю историю ведущих североамериканских спортивных лиг, в которые входят Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига бейсбола (МЛБ). На его счету девять выигранных семиматчевых серий. При этом, Дебур ни разу не проигрывал противостояния, когда его команда доводила дело до седьмого матча.

В следующем раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: