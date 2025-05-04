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Тренер «Далласа» установил уникальное достижение в истории трёх видов спорта Америки

Тренер «Далласа» установил уникальное достижение в истории трёх видов спорта Америки
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после победы своей команды в семиматчевой серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Колорадо Эвеланш» (4-3) установил уникальное достижении в истории трёх видов спорта Северной Америки. Об этом сообщает портал NHL Coaches Association.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

По информации источника, Дебур теперь является рекордсменом по количеству побед в седьмых играх среди главных тренеров или менеджеров за всю историю ведущих североамериканских спортивных лиг, в которые входят Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига бейсбола (МЛБ). На его счету девять выигранных семиматчевых серий. При этом, Дебур ни разу не проигрывал противостояния, когда его команда доводила дело до седьмого матча.

В следующем раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».

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