Тренер «Далласа» установил уникальное достижение в истории трёх видов спорта Америки

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после победы своей команды в семиматчевой серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Колорадо Эвеланш» (4-3) установил уникальное достижении в истории трёх видов спорта Северной Америки. Об этом сообщает портал NHL Coaches Association.
По информации источника, Дебур теперь является рекордсменом по количеству побед в седьмых играх среди главных тренеров или менеджеров за всю историю ведущих североамериканских спортивных лиг, в которые входят Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига бейсбола (МЛБ). На его счету девять выигранных семиматчевых серий. При этом, Дебур ни разу не проигрывал противостояния, когда его команда доводила дело до седьмого матча.
В следующем раунде Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем седьмого матча в противостоянии 1/4 Запада «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 4 мая 2025
-
07:30
-
07:24
-
07:02
-
06:38
-
06:28
-
05:55
-
05:51
-
05:47
-
05:39
-
03:22
-
03:00
-
02:48
-
02:03
-
01:40
-
01:10
- 3 мая 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
22:54
-
22:36
-
22:21
-
21:54
-
21:39
-
21:03
-
20:36
-
20:12
-
19:51
-
19:31
-
19:18
-
18:45
-
18:18
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:51