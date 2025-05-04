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Видео хет-трика Микко Рантанена в третьем периоде 7-го матча «Далласа» серии с «Колорадо»

Видео хет-трика Микко Рантанена в третьем периоде 7-го матча «Далласа» серии с «Колорадо»
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28-летний финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик в третьем периоде седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «звёзд», которые и выиграли серию — 4-3, выйдя в четвертьфинал Кубка Стэнли — 2025.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео всех трёх шайб, которые помогли «Далласу» отыграться с 0:2 и одержать итоговую победу.

ВИДЕО

Отметим, «Даллас» в четвертьфинале Кубка Стэнли встретится с победителем седьмого матча в противостоянии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».

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