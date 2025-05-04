Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 4 мая 2025 года

4 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, утром 4 мая, в американском Далласе завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 4 мая:

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (4-3).

Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».