Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 4 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 4 мая 2025 года
Комментарии

4 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, утром 4 мая, в американском Далласе завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 4 мая:

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (4-3).

Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Да ладно! «Колорадо» не дал кучу денег Рантанену — тот выкинул их из плей-офф НХЛ!
Видео
Да ладно! «Колорадо» не дал кучу денег Рантанену — тот выкинул их из плей-офф НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android