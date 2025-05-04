«Даллас» отыграл два гола в третьем периоде победного седьмого матча и вошёл в историю НХЛ
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В начале третьего периода седьмого матча первого раунда плей-офф «Даллас Старз» уступал со счётом 0:2 «Колорадо Эвеланш», но смог одержать итоговую победу со счётом 4:2. До этого лишь три команды в истории НХЛ отыгрывали две и более шайбы в третьем периоде решающего седьмого матча серии плей-офф.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh) 0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31 1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49 2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp) 3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp) 4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57
«Старз» стали четвёртой командой с подобным достижением. Ранее 2+ шайбы по ходу третьего периода седьмого матча отыгрывали «Сан-Хосе Шаркс» в матче с «Вегас Голден Найтс» в 2019 году, «Бостон Брюинз» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» в 2013 году и «Монреаль Канадиенс» в матче с «Бостоном» в 1979 году.
Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».
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