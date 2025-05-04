«Даллас» отыграл два гола в третьем периоде победного седьмого матча и вошёл в историю НХЛ

В начале третьего периода седьмого матча первого раунда плей-офф «Даллас Старз» уступал со счётом 0:2 «Колорадо Эвеланш», но смог одержать итоговую победу со счётом 4:2. До этого лишь три команды в истории НХЛ отыгрывали две и более шайбы в третьем периоде решающего седьмого матча серии плей-офф.

«Старз» стали четвёртой командой с подобным достижением. Ранее 2+ шайбы по ходу третьего периода седьмого матча отыгрывали «Сан-Хосе Шаркс» в матче с «Вегас Голден Найтс» в 2019 году, «Бостон Брюинз» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» в 2013 году и «Монреаль Канадиенс» в матче с «Бостоном» в 1979 году.

Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».