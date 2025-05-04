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Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
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Рылов — о минском «Динамо»: Квартальнов провёл серьёзную системную работу

Рылов — о минском «Динамо»: Квартальнов провёл серьёзную системную работу
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Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов отметил прогресс в игре минского «Динамо» под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.

– Кто-то порадовал из команд второго эшелона, на кого обычно не обращаешь внимания?
– Прежде всего – минское «Динамо». Они первый раз в истории вышли во второй раунд, показывали очень интересный, смелый хоккей, имели шансы и против «Трактора». Дмитрий Квартальнов провёл очень серьёзную системную работу, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В плей-офф текущего сезона белорусский клуб обыграл в первом раунде ЦСКА, а во втором уступил челябинскому «Трактору».

Полную версию эксклюзивного интервью с Яковом Рыловым читайте на «Чемпионате»:
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Эксклюзив
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
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