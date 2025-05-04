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Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 4 мая 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 4 мая 2025 года
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Сегодня, 4 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии 3-0 в пользу «Трактора». Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 4 мая (время московское):

17:00. «Динамо» М — «Трактор».

Матч «Динамо» — «Трактор» 4 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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