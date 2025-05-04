Рылов — о «Салавате Юлаеве»: мне нравится, как играет Уфа, но «Локомотив» сильнее

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов заявил, что ему симпатична игра уфимского «Салавата Юлаева» в текущем плей-офф, однако «Локомотив» выглядит сильнее. Ярославцы ведут в серии со счётом 3-1.

– Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» против «Локомотива»? Уфимцы взяли первый матч, но затем упустили ход серии, и кажется, что Ярославль дожмёт своё.

– Мне нравится, как играет Уфа, но есть определённые кадровые проблемы. Пока что «Локомотив» выглядит посильнее, увереннее в себе. Но это плей-офф, один матч может всё перевернуть. Пока одна команда не выиграла четыре матча, трудно сказать, что будет дальше, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.