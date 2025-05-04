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Рантанен рассказал, считает ли он местью хет-трик в 7-й игре с бывшим клубом «Колорадо»

Рантанен рассказал, считает ли он местью хет-трик в 7-й игре с бывшим клубом «Колорадо»
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Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен прокомментировал свой хет-трик в победном седьмом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Финский форвард выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Очевидно, с «Колорадо» всё произошло не так, как я ожидал, но это бизнес, как я уже много раз говорил. Месть? Я просто счастлив победить другую команду в плей-офф. Неважно, кто это будет. Поэтому я просто счастлив быть на стороне победителей и двигаться дальше. Я всегда люблю этих ребят вне льда. Неважно, было ли это между играми, в выходной. Я люблю каждого из них. А потом, когда мы выходим на лёд, они становятся моими соперниками. Вот как это бывает.

Да, это, конечно, эмоционально, потому что всё произошло так быстро. Прошла всего пара месяцев с тех пор, как я всё ещё был с ними, играл с ними и гнался за местом в плей-офф и всё такое, а теперь я внезапно, пару месяцев спустя, играю против них в седьмой игре, так что эмоциональность — это точно подходящее слово. Да, конечно, не поверил бы, если бы мне кто-то сказал, что я оформлю хет-трик в седьмой игре против «Колорадо». Да, это тяжёлый сезон лично для меня. В целом психологически тяжело, дважды обменяли. Невесело, когда тебя обменивают даже один раз, но дважды за сезон — ещё сложнее», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.

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