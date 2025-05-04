Рантанен рассказал, считает ли он местью хет-трик в 7-й игре с бывшим клубом «Колорадо»

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен прокомментировал свой хет-трик в победном седьмом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Финский форвард выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год.

«Очевидно, с «Колорадо» всё произошло не так, как я ожидал, но это бизнес, как я уже много раз говорил. Месть? Я просто счастлив победить другую команду в плей-офф. Неважно, кто это будет. Поэтому я просто счастлив быть на стороне победителей и двигаться дальше. Я всегда люблю этих ребят вне льда. Неважно, было ли это между играми, в выходной. Я люблю каждого из них. А потом, когда мы выходим на лёд, они становятся моими соперниками. Вот как это бывает.

Да, это, конечно, эмоционально, потому что всё произошло так быстро. Прошла всего пара месяцев с тех пор, как я всё ещё был с ними, играл с ними и гнался за местом в плей-офф и всё такое, а теперь я внезапно, пару месяцев спустя, играю против них в седьмой игре, так что эмоциональность — это точно подходящее слово. Да, конечно, не поверил бы, если бы мне кто-то сказал, что я оформлю хет-трик в седьмой игре против «Колорадо». Да, это тяжёлый сезон лично для меня. В целом психологически тяжело, дважды обменяли. Невесело, когда тебя обменивают даже один раз, но дважды за сезон — ещё сложнее», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.