Видео рукопожатия Микко Рантанена с игроками «Колорадо» после окончания серии

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал форвард хозяев Микко Рантанен. Финский нападающий выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год — и был обменян по ходу текущего сезона, не сумев договориться с клубом о продлении контракта.

После матча состоялось традиционное рукопожатие по итогам серии плей-офф. Рантанен подолгу обнимался и общался со своими бывшими партнёрами, с которыми в 2022 году становился обладателем Кубка Стэнли.

Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».