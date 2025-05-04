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Видео рукопожатия Микко Рантанена с игроками «Колорадо» после окончания серии

Видео рукопожатия Микко Рантанена с игроками «Колорадо» после окончания серии
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Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2025, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Автором хет-трика в ворота бывшей команды стал форвард хозяев Микко Рантанен. Финский нападающий выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год — и был обменян по ходу текущего сезона, не сумев договориться с клубом о продлении контракта.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

После матча состоялось традиционное рукопожатие по итогам серии плей-офф. Рантанен подолгу обнимался и общался со своими бывшими партнёрами, с которыми в 2022 году становился обладателем Кубка Стэнли.

Во втором раунде плей-офф «звёзды» встретятся с победителем седьмого матча между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».

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