Рылов — о камбэках «Трактора»: это говорит о характере ребят из Челябинска

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов прокомментировал многочисленные волевые победы «Трактора» в текущем плей-офф. Челябинцы в сериях с «Адмиралом» и минским «Динамо» одержали несколько побед, уступая по ходу матчей в несколько шайб.

– Камбэки «Трактора» говорят о характере команды либо скорее о том, что команда не может собраться на начало встречи?

– Конечно, в первую очередь о характере ребят из Челябинска. Они не сдаются, что бы ни происходило на льду, каким бы ни был счёт. Это самое главное в плей-офф, такие команды и идут на чемпионство, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.