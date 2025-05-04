Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рылов — о камбэках «Трактора»: это говорит о характере ребят из Челябинска

Рылов — о камбэках «Трактора»: это говорит о характере ребят из Челябинска
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов прокомментировал многочисленные волевые победы «Трактора» в текущем плей-офф. Челябинцы в сериях с «Адмиралом» и минским «Динамо» одержали несколько побед, уступая по ходу матчей в несколько шайб.

– Камбэки «Трактора» говорят о характере команды либо скорее о том, что команда не может собраться на начало встречи?
– Конечно, в первую очередь о характере ребят из Челябинска. Они не сдаются, что бы ни происходило на льду, каким бы ни был счёт. Это самое главное в плей-офф, такие команды и идут на чемпионство, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Яковом Рыловым читайте на «Чемпионате»:
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Эксклюзив
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android