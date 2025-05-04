Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 4 мая 2025 года

Сегодня, 4 мая, пройдёт четвёртая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 4 мая (время московское):
13:00. «Торпедо-Горкий» — «Динамо» Спб.
Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.