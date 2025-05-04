Рылов — об «Амуре»: задачу выиграть Кубок Гагарина ставил предыдущий губернатор

Защитник «Амура» Яков Рылов рассказал, почему хабаровскому клубу не удалось попасть в плей-офф в сезоне-2024/2025.

– Что не получилось у «Амура»?

– Ох, у нас много чего не получилось. Результат закономерный, сезон провальный. Сказать нечего.

– Своеобразной шуткой стало обещание экс-губернатора Хабаровской области, ныне министра спорта России Михаила Дегтярёва о чемпионстве «Амура» в 2026 году. Есть ли реальные шансы у команды на Кубок Гагарина уже через год?

– Правильное замечание – это было обещание предыдущего губернатора. Точнее, даже не обещание, а желание. Ставилась такая цель. Сейчас другое руководство, как в регионе, так и в клубе.

– Учитывая текущие реалии, подобные цели ставить уже никто не планирует?

– Посмотрим, что будет летом, какие будут приобретения, как будут строить команду. Конечно, сложно будет, но всегда надо стремиться к лучшему. Пока рано давать оценки, надо увидеть контуры новой команды, её стратегию, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.