Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист Рылов рассказал о своих планах после завершения карьеры

Экс-хоккеист Рылов рассказал о своих планах после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов рассказал о своих планах после завершения карьеры. 40-летний игрок обороны завершил сезон-2024/2025 в составе «Амура».

– Какие у вас личные планы? Чем планируете заниматься?
– Самое главное – больше быть с семьёй. Пока играл, не было возможности общаться с близкими, уделять им время. Сейчас стараюсь это компенсировать. Но и с хоккеем буду рядом, это моя жизнь.

– Есть мысли о тренерской работе, например?
– В том числе мне это было бы интересно.

– В «Амуре»? Уже выходили на вас с предложениями?
– Не исключён такой вариант, посмотрим. Конкретных предложений пока не было, да я и сам хочу пока немного насладиться свободным временем, общением с семьёй, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Яковом Рыловым читайте на «Чемпионате»:
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Эксклюзив
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android