Экс-хоккеист Рылов рассказал о своих планах после завершения карьеры

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов рассказал о своих планах после завершения карьеры. 40-летний игрок обороны завершил сезон-2024/2025 в составе «Амура».

– Какие у вас личные планы? Чем планируете заниматься?

– Самое главное – больше быть с семьёй. Пока играл, не было возможности общаться с близкими, уделять им время. Сейчас стараюсь это компенсировать. Но и с хоккеем буду рядом, это моя жизнь.

– Есть мысли о тренерской работе, например?

– В том числе мне это было бы интересно.

– В «Амуре»? Уже выходили на вас с предложениями?

– Не исключён такой вариант, посмотрим. Конкретных предложений пока не было, да я и сам хочу пока немного насладиться свободным временем, общением с семьёй, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.