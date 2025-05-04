«Я в шоке». Натан Маккиннон оценил вылет «Колорадо» в первом раунде плей-офф НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил вылет команды в первом раунде плей-офф. «Лавины» уступили «Даллас Старз» в седьмом матче серии со счётом 2:4. Хет-триком и результативной передачей отметился бывший форвард «Колорадо» Микко Рантанен. В начале третьего периода «Эвеланш» вели со счётом 2:0.

«Это было довольно шокирующе. Я чувствовал, что мы полностью контролировали ход игры, но Микко, ему надо отдать должное, забил пару потрясающих голов. Он был тем, кто изменил ход игры. Он взял на себя инициативу. Да, я не знаю, что ещё сказать. Я в шоке, если честно», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.