«Я в шоке». Натан Маккиннон оценил вылет «Колорадо» в первом раунде плей-офф НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил вылет команды в первом раунде плей-офф. «Лавины» уступили «Даллас Старз» в седьмом матче серии со счётом 2:4. Хет-триком и результативной передачей отметился бывший форвард «Колорадо» Микко Рантанен. В начале третьего периода «Эвеланш» вели со счётом 2:0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh) 0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31 1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49 2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp) 3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp) 4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57
«Это было довольно шокирующе. Я чувствовал, что мы полностью контролировали ход игры, но Микко, ему надо отдать должное, забил пару потрясающих голов. Он был тем, кто изменил ход игры. Он взял на себя инициативу. Да, я не знаю, что ещё сказать. Я в шоке, если честно», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.
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