Главный тренер «Далласа» назвал особенной игру Рантанена в серии с «Колорадо»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал игру нападающего Микко Рантанена в серии с «Колорадо Эвеланш». Финский форвард сделал одну результативную передачу в первых четырёх играх серии, но в последних трёх матчах набрал 11 (5+6) очков. Рантанен отметился хет-триком и передачей в победном седьмом матче серии (4:2).

«Давайте будем честны, он взял на себя управление серией в последних трёх-четырёх матчах. Он просто решил, что мы не поедем домой и не проиграем эту серию. Думаю, это началось тогда. Но то, что мы увидели сегодня, было особенным. Это был «Колорадо» — команда, за которую он играл в течение десятилетия. Я не знаю всего закулисья, что там происходило, но он был крайне мотивированным парнем, чтобы оказывать влияние в этой серии, и он становился всё лучше и лучше с её течением. За весь мой тренерский опыт в плей-офф у меня не было игрока, который так доминировал бы в трёх матчах серии. В пятой, шестой и седьмой играх он доминировал от смены к смене», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.