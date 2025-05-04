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Главный тренер «Далласа» назвал особенной игру Рантанена в серии с «Колорадо»

Главный тренер «Далласа» назвал особенной игру Рантанена в серии с «Колорадо»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал игру нападающего Микко Рантанена в серии с «Колорадо Эвеланш». Финский форвард сделал одну результативную передачу в первых четырёх играх серии, но в последних трёх матчах набрал 11 (5+6) очков. Рантанен отметился хет-триком и передачей в победном седьмом матче серии (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Давайте будем честны, он взял на себя управление серией в последних трёх-четырёх матчах. Он просто решил, что мы не поедем домой и не проиграем эту серию. Думаю, это началось тогда. Но то, что мы увидели сегодня, было особенным. Это был «Колорадо» — команда, за которую он играл в течение десятилетия. Я не знаю всего закулисья, что там происходило, но он был крайне мотивированным парнем, чтобы оказывать влияние в этой серии, и он становился всё лучше и лучше с её течением. За весь мой тренерский опыт в плей-офф у меня не было игрока, который так доминировал бы в трёх матчах серии. В пятой, шестой и седьмой играх он доминировал от смены к смене», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

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