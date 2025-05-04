Рылов — об «Ак Барсе»: давать тренеру один год и требовать результата нецелесообразно

Бывший защитник клубов КХЛ Яков Рылов оценил работу Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Ак Барса».

– Как вам команда при Анваре Гатиятулине? Много разговоров было об изменениях в стиле «Ак Барса», однако результат, скорее, неудачный.

– Неудачный, но и не провальный. Не самый плохой. Посмотрим по следующему сезону, не стоит сразу рубить сплеча.

– Нужно дать Гатиятулину время?

– Конечно. Затеяли перестройку, сменили вектор развития, пригласили нового главного тренера со своим тренерским штабом, видением. Игроками. Нужно время, чтобы это всё заработало как надо. Давать один год и сразу требовать результата? Это нецелесообразно и неправильно.

Нужно понимать, что за один год команду не построить, каким бы ты ни был гениальным тренером. Команда строится несколько лет, два-три года нужно как минимум, чтобы собрать коллектив, способный претендовать на самые высокие места. И уже потом можно решать серьёзные задачи, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.