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«Металлург» обыграл «Барыс» в суперигре и стал победителем 19-го тура «КХЛ 3х3»

«Металлург» обыграл «Барыс» в суперигре и стал победителем 19-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 4 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 4 мая:

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:4;
«Авангард» — «Металлург» — 1:5.

Победителем 19-ого тура стал «Металлург», обыгравший «Барыс» в суперигре со счётом 8:1.

«Металлург» — «Барыс» — 8:1.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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