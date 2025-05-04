Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рылов: сейчас идёт глобальный тренд на открытый хоккей, нужно отталкиваться от этого

Рылов: сейчас идёт глобальный тренд на открытый хоккей, нужно отталкиваться от этого
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник КХЛ Яков Рылов заявил, что современный хоккей становится всё более открытым и атакующим.

– Вы играли в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове. Справедлива мысль, что команда при Гатиятулине показывает намного более активный, агрессивный хоккей с упором на атаку? В сравнении, опять же, с эпохой Билялетдинова.
– Сейчас в принципе идёт глобальный тренд на открытый хоккей. Не нужно от этого отказываться, здорово радовать и болельщиков, и самих себя. Все любят атаковать, все хоккеисты любят голы, кроме вратарей.
Понятное дело, что не нужно бесшабашно, бездумно бежать вперёд, при необходимости важно уметь и откатываться, сохранять преимущество по счёту. Но я сам за активный хоккей, и у Гатиятулина получается его показывать, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Яковом Рыловым читайте на «Чемпионате»:
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Эксклюзив
«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android