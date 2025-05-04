Рылов: сейчас идёт глобальный тренд на открытый хоккей, нужно отталкиваться от этого

Бывший защитник КХЛ Яков Рылов заявил, что современный хоккей становится всё более открытым и атакующим.

– Вы играли в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове. Справедлива мысль, что команда при Гатиятулине показывает намного более активный, агрессивный хоккей с упором на атаку? В сравнении, опять же, с эпохой Билялетдинова.

– Сейчас в принципе идёт глобальный тренд на открытый хоккей. Не нужно от этого отказываться, здорово радовать и болельщиков, и самих себя. Все любят атаковать, все хоккеисты любят голы, кроме вратарей.

Понятное дело, что не нужно бесшабашно, бездумно бежать вперёд, при необходимости важно уметь и откатываться, сохранять преимущество по счёту. Но я сам за активный хоккей, и у Гатиятулина получается его показывать, – сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.