Эттингер — об игре Рантанена с «Колорадо»: одно из лучших выступлений, что я видел в жизни

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер оценил игру нападающего Микко Рантанена в седьмом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Финский форвард отметился хет-триком и результативной передачей в игре с бывшей командой. Рантанен выступал за «Эвеланш» с 2015 по 2025 год и был обменян по ходу текущего сезона.

«Лучше и не опишешь — парень приходит в клуб и выбивает из плей-офф свою старую команду, ставит её на колени. Это было одно из лучших индивидуальных выступлений, которые я видел в плей-офф в своей жизни, так что я так рад за него. И это только начало», — цитирует Эттингера пресс-служба клуба.

Соперник «звёзд» по второму раунду плей-офф определится в серии «Виннипега» и «Сент-Луиса».