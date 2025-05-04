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Эттингер — об игре Рантанена с «Колорадо»: одно из лучших выступлений, что я видел в жизни

Эттингер — об игре Рантанена с «Колорадо»: одно из лучших выступлений, что я видел в жизни
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Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер оценил игру нападающего Микко Рантанена в седьмом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Финский форвард отметился хет-триком и результативной передачей в игре с бывшей командой. Рантанен выступал за «Эвеланш» с 2015 по 2025 год и был обменян по ходу текущего сезона.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Лучше и не опишешь — парень приходит в клуб и выбивает из плей-офф свою старую команду, ставит её на колени. Это было одно из лучших индивидуальных выступлений, которые я видел в плей-офф в своей жизни, так что я так рад за него. И это только начало», — цитирует Эттингера пресс-служба клуба.

Соперник «звёзд» по второму раунду плей-офф определится в серии «Виннипега» и «Сент-Луиса».

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