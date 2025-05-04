«Это тяжело пережить». Главный тренер «Колорадо» — о вылете в первом раунде Кубка Стэнли
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о поражении от «Даллас Старз» в седьмом матче серии. «Лавины» вели со счётом 2:0 в начале третьего периода, однако пропустили четыре шайбы подряд и завершили сезон.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh) 0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31 1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49 2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp) 3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp) 4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57
«Это тяжело, потому что ты вкладываешь сердце и душу в сезон, серию, затем ты оказываешься в хорошей позиции, чтобы выиграть решающий матч, а потом всё это превращается в прах. Это тяжело пережить, я знаю, как усердно работали парни в нашей команде и как сильно они хотели победить. Это всё, о чём я сейчас думаю», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Главным героем матча стал бывший форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу.
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