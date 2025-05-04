«Это тяжело пережить». Главный тренер «Колорадо» — о вылете в первом раунде Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о поражении от «Даллас Старз» в седьмом матче серии. «Лавины» вели со счётом 2:0 в начале третьего периода, однако пропустили четыре шайбы подряд и завершили сезон.

«Это тяжело, потому что ты вкладываешь сердце и душу в сезон, серию, затем ты оказываешься в хорошей позиции, чтобы выиграть решающий матч, а потом всё это превращается в прах. Это тяжело пережить, я знаю, как усердно работали парни в нашей команде и как сильно они хотели победить. Это всё, о чём я сейчас думаю», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Главным героем матча стал бывший форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу.