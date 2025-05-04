«Каролина» продлила контракт с вратарём Фредериком Андерсеном

«Каролина Харрикейнз» продлила контракт с вратарём Фредериком Андерсеном. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение c 35-летним голкипером рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 2,75 млн.

Также в контракте предусмотрены бонусы: $ 250 тыс. за 35 сыгранных матчей, ещё $ 250 тыс. – за 40 игр и столько же в случае выхода «Каролины» в финал Восточной конференции, если Андерсен проведёт не менее половины матчей в плей-офф.

В текущем сезоне-2024/2025 Андерсен провёл 22 матча в регулярном чемпионате и одержал 13 побед, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,50. В плей-офф на счету вратаря три победы в четырёх матчах при 93,6% отбитых бросков с коэффициентом надёжности 1,59.