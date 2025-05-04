Скабелка: «Динамо» надо совершить подвиг, чтобы вытащить серию с «Трактором»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о полуфинальной серии «Трактора» с московским «Динамо», в которой челябинский клуб ведёт со счётом 3-0. Четвёртый матч состоится сегодня, 4 мая, в Москве и начнётся в 17:00 мск.

«В третьем матче серии «Трактор» и по игре, и по движению выглядел интереснее «Динамо». Судя по счёту, в этой серии почти всё решено. «Динамо» надо совершить подвиг, чтобы вытащить серию и выйти в финал», – цитирует Скабелку Metaratings.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» ведёт в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 3-1. Действующим обладателем трофея является магнитогорский «Металлург».