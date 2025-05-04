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Капитан «Колорадо» Ландеског одним словом описал вылет команды в первом раунде плей-офф

Капитан «Колорадо» Ландеског одним словом описал вылет команды в первом раунде плей-офф
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от вылета команды в первом раунде Кубка Стэнли. «Лавины» уступили «Даллас Старз» в седьмой игре серии со счётом 2:4 и завершили сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«Завершать сезон ещё довольно рано, поэтому трудно описать этот вылет другими словами, кроме как отстой. Это действительно отстой. Я просто не был готов завершить сезон, если честно. Люблю этих ребят, люблю нашу команду, люблю борьбу, которую мы продолжаем демонстрировать снова и снова. Просто сегодня был не наш вечер, и поэтому мы закончили сезон.

Хет-трик Рантанена? Мне абсолютно всё равно, кто забивает голы у соперника. Микко – один из моих лучших друзей, и я люблю его, но мне было всё равно, забил он или кто-то другой. Мы проиграли», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

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