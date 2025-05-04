Капитан «Колорадо» Ландеског одним словом описал вылет команды в первом раунде плей-офф

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от вылета команды в первом раунде Кубка Стэнли. «Лавины» уступили «Даллас Старз» в седьмой игре серии со счётом 2:4 и завершили сезон.
«Завершать сезон ещё довольно рано, поэтому трудно описать этот вылет другими словами, кроме как отстой. Это действительно отстой. Я просто не был готов завершить сезон, если честно. Люблю этих ребят, люблю нашу команду, люблю борьбу, которую мы продолжаем демонстрировать снова и снова. Просто сегодня был не наш вечер, и поэтому мы закончили сезон.
Хет-трик Рантанена? Мне абсолютно всё равно, кто забивает голы у соперника. Микко – один из моих лучших друзей, и я люблю его, но мне было всё равно, забил он или кто-то другой. Мы проиграли», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
- 4 мая 2025
-
15:35
-
15:25
-
15:16
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:26
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
07:55
-
07:30
-
07:24
-
07:02
-
06:38
-
06:28
-
05:55