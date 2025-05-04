Капитан «Колорадо» Ландеског одним словом описал вылет команды в первом раунде плей-офф

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от вылета команды в первом раунде Кубка Стэнли. «Лавины» уступили «Даллас Старз» в седьмой игре серии со счётом 2:4 и завершили сезон.

«Завершать сезон ещё довольно рано, поэтому трудно описать этот вылет другими словами, кроме как отстой. Это действительно отстой. Я просто не был готов завершить сезон, если честно. Люблю этих ребят, люблю нашу команду, люблю борьбу, которую мы продолжаем демонстрировать снова и снова. Просто сегодня был не наш вечер, и поэтому мы закончили сезон.

Хет-трик Рантанена? Мне абсолютно всё равно, кто забивает голы у соперника. Микко – один из моих лучших друзей, и я люблю его, но мне было всё равно, забил он или кто-то другой. Мы проиграли», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.