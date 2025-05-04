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Лидеры «Далласа» Хейсканен и Робертсон примут участие во втором раунде плей-офф НХЛ

Лидеры «Далласа» Хейсканен и Робертсон примут участие во втором раунде плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что травмированные нападающий Джейсон Робертсон и защитник Миро Хейсканен, которые пропустили весь первый раунд, вернутся во втором раунде плей-офф НХЛ.

«Я думаю, вы увидите, как они оба играют во втором раунде, но я не знаю, в какой игре серии они смогут это сделать. Я рассматриваю их обоих сейчас, но есть ещё некоторые препятствия. Это зависит от того, когда мы начнём серию, сколько времени у нас есть между настоящим моментом и первой игрой. Мы будем иметь немного лучшее представление об этом чуть позже. Вы убираете двух ключевых игроков из состава, и ваша команда выглядит по-другому. Что мне понравилось, так это то, что мы нашли способ победить без них, и это самая важная часть», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Напомним, Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (1:5). Форвард не смог доиграть встречу и покинул арену с надетым на колено фиксатором. Хейсканен получил травму в матче регулярного чемпионата 29 января с «Вегасом».

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