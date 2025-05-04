Макар — о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ: нет слов, чтобы описать то, что произошло

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (2:4). «Лавины» вели со счётом 2:0 до 48-й минуты матча, однако пропустили четыре шайбы подряд и завершили сезон.

«У меня сейчас нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мы чувствовали, что наша игра в равных составах была достаточно хороша, и мы контролировали темп игры. Даже когда счёт стал 2:1, я чувствовал, что мы хорошо это пережили. Потом произошла череда неудачных событий.

Моё удаление за подножку в третьем периоде? Моя клюшка сломалась, поэтому я попытался выбить шайбу ногой, но судьи всё равно зафиксировали подножку. Просто не повезло», — цитирует Макара пресс-служба клуба.