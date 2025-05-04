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Макар — о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ: нет слов, чтобы описать то, что произошло

Макар — о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ: нет слов, чтобы описать то, что произошло
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (2:4). «Лавины» вели со счётом 2:0 до 48-й минуты матча, однако пропустили четыре шайбы подряд и завершили сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    

«У меня сейчас нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мы чувствовали, что наша игра в равных составах была достаточно хороша, и мы контролировали темп игры. Даже когда счёт стал 2:1, я чувствовал, что мы хорошо это пережили. Потом произошла череда неудачных событий.

Моё удаление за подножку в третьем периоде? Моя клюшка сломалась, поэтому я попытался выбить шайбу ногой, но судьи всё равно зафиксировали подножку. Просто не повезло», — цитирует Макара пресс-служба клуба.

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