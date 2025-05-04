«Торпедо-Горький» обыграло «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 4 мая, прошла четвёртая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Победный гол в формате «5 на 3» на свой счёт записал нападающий Егор Виноградов, также отметившийся результативной передачей. Ещё один гол в составе «Торпедо-Горький» забил Никита Шавин. За гостевую команду из Санкт-Петербурга отличился форвард Дмитрий Сидляров.

Следующий матч серии пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге.