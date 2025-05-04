«Торпедо-Горький» обыграло «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 4 мая, прошла четвёртая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 2-2.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Шавин (Виноградов, Конюшков) – 06:41 (5x4) 1:1 Сидляров (Яковлев) – 37:12 (4x3) 2:1 Виноградов (Мисников, Конюшков) – 48:12 (5x3)
Победный гол в формате «5 на 3» на свой счёт записал нападающий Егор Виноградов, также отметившийся результативной передачей. Ещё один гол в составе «Торпедо-Горький» забил Никита Шавин. За гостевую команду из Санкт-Петербурга отличился форвард Дмитрий Сидляров.
Следующий матч серии пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге.
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