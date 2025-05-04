Сборная Швеции обыграла Финляндию и стала победителем чешского этапа Евротура

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швеции и Финляндии. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 6:2.

По две шайбы в составе шведской сборной забросили Маркус Сёренсен и Оскар Стеен. Ещё по одному голу в составе сборной Швеции забили Оскар Линдберг и Антон Бенгтссон. За финскую сборную заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа и Ленни Хямеэнахо.

Таким образом, шведская сборная выиграла все три своих матча на чешском этапе Евротура и стала его победителем. Сборная Финляндии на этом этапе проиграла все три матча в основное время и не смогла набрать ни одного очка.