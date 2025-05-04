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Сборная Швеции обыграла Финляндию и стала победителем чешского этапа Евротура

Сборная Швеции обыграла Финляндию и стала победителем чешского этапа Евротура
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В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швеции и Финляндии. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 6:2.

Еврохоккейтур . Чешские игры
04 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
6 : 2
Финляндия
0:1 Руохомаа (Саариярви, Эрхольц) – 03:28     1:1 Сёренсен (Хед, Эдвинссон) – 08:38     2:1 Линдберг (Эдвинссон, Willander) – 22:10 (pp)     3:1 Стеен (Петерссон) – 34:19     4:1 Бенгтссон (Фриберг, Эдвинссон) – 38:45     4:2 Хямеэнахо (Оксанен, Пярссинен) – 48:35     5:2 Стеен (Карлссон) – 52:26     6:2 Сёренсен (Линдберг) – 56:36    

По две шайбы в составе шведской сборной забросили Маркус Сёренсен и Оскар Стеен. Ещё по одному голу в составе сборной Швеции забили Оскар Линдберг и Антон Бенгтссон. За финскую сборную заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа и Ленни Хямеэнахо.

Таким образом, шведская сборная выиграла все три своих матча на чешском этапе Евротура и стала его победителем. Сборная Финляндии на этом этапе проиграла все три матча в основное время и не смогла набрать ни одного очка.

Календарь Евротура
Турнирная таблица Евротура
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