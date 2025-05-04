«Динамо» М — «Трактор»: составы команд на четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 4 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии 3-0 в пользу «Трактора». Игра начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры серии «Динамо» (Москва) — «Трактор» состоятся 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.